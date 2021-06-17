За финансирование терроризма СБУ открыла дело против депутата Кличко, фото — kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/n156282-za-finansirovanie-terrorizma-sbu-otkryla-delo-protiv-deputata-klichko.html

Ракурс

В финансировании терроризма Служба безопасности Украины подозревает депутата Киевского горсовета от партии УДАР.

Уголовное производство открыли согласно постановления Шевченковского районного суда Киева. Фемида обязала СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об открытии производства.

По информации «Ракурса», речь идет о депутате Киевсовета от партии УДАР Богдане Черние.

16 января следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по статье ч. 1 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Чернию грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Статья о финансировании терроризма предусматривает также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и конфискацию имущества.

33-летнего Черния избрали в Киевсовет от партии «УДАР Виталия Кличко» от Оболонского района. Он член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития и заместитель гендиректора КП «Киевское инвестиционное агентство».

Черний работал с 2010 по 2012 год в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, впоследствии возглавил «Киевское инвестиционное агентство».

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам. Речь шла и о финансировании терроризма.