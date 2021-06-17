За фінансування тероризму СБУ відкрила справу проти депутата Кличка, фото — kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156282-za-finansuvannya-teroryzmu-sbu-vidkryla-spravu-proty-deputata-klychka.html

Ракурс

У фінансуванні тероризму Служба безпеки України підозрює депутата Київської міськради від партії УДАР.

Кримінальне провадження відкрили за ухвалою Шевченківського районного суду Києва. Феміда зобов’язала СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про відкриття провадження.

За інформацією «Ракурсу», йдеться про депутата Київради від партії УДАР Богдана Чорнія.

16 січня слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України.

Чорнію загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до семи років. Стаття про фінансування тероризму передбачає також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та конфіскацію майна.

33-річного Чорнія обрали в Київраду від партії «УДАР Віталія Кличка» по Оболонському району. Він член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і заступник гендиректора КП «Київське інвестиційне агентство».

Чорній працював з 2010 по 2012 рік в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, згодом очолив «Київське інвестиційне агентство».

Нагадаємо, 19 лютого рішенням Ради національної безпеки і оборони були застосовані санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Йшлося й про фінансування тероризму.