Хаос і величезні черги – як проходить вакцинація у Києві. Фото: Суспільне

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Вакцинація від коронавірусу в Києві прискорилася, але охочим отримати щеплення доводиться довго стояти в чергах.

Зокрема черги утворилися у Міжнародному виставковому центрі. Вакцинація відбувається у четвер, 17 червня, через зміни у графіку роботи центру, повідомляє «Суспільне».

Черга утворилася через те, що багатьох людей записали на один і той же час. Киянка Юлія розповіла, що приїхала без запису та планувала встати в живу чергу.

Хотіла показати, що я в «Дії» зареєстрована давно, записалася в чергу, бо через Helsi. me в мене цього зробити не вийшло. І тепер я не можу навіть знайти свою чергу. Немає ніяких орієнтирів, організатори нічого не розповідають, — зазначила жінка.

Деякі люди покинули центр вакцинації так і не отримавши щеплення від коронавірусу. Волонтерка та медична працівниця Юлія розповіла, що найкраще приходити на вакцинацію у будні дні, у першій половині дня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів унормував видачу свідоцтв про COVID-вакцинацію, таким чином документ зможуть підписувати сімейні лікарі.

Джерело: «Суспільне»