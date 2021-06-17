Хаос и огромные очереди – как проходит вакцинация в Киеве

https://racurs.ua/n156281-haos-i-ogromnye-ocheredi-kak-prohodit-vakcinaciya-v-kieve-foto.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Киеве ускорилась, однако желающим получить прививку приходится долго стоять в очередях.

В частности, очереди образовались в Международном выставочном центре. Вакцинация проходит в четверг, 17 июня, из-за изменений в графике работы центра, сообщает «Суспільне».

Очередь образовалась из-за того, что многих людей записали на одно и то же время. Киевлянка Юлия рассказала, что приехала без записи и планировала встать в живую очередь.

Хотела показать, что я в «Дії» зарегистрирована давно, записалась в очередь, потому что через Helsi. me у меня этого сделать не получилось. И теперь я не могу даже найти свою очередь. Нет никаких ориентиров, организаторы ничего не рассказывают, — поделилась женщина.

Некоторые люди покинули центр вакцинации так и не получив прививку от коронавируса. Волонтер и медицинская работница Юлия рассказала, что лучше приходить на вакцинацию в будние дни, в первой половине дня.

Напомним, Кабинет министров нормировал выдачу свидетельств о COVID-вакцинации, таким образом документ смогут подписывать семейные врачи.

Источник: «Суспільне»