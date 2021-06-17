У Путіна розповіли, чи все ще готові до зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський та Володимир Путін, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n156280-u-putina-rozpovily-chy-vse-sche-gotovi-do-zustrichi-iz-zelenskym.html

Ракурс

У президента РФ Володимира Путіна заявили, що його нещодавня зустріч з очільником Білого дому Джо Байденом не вплинула на бажання зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським.

Водночас конкретних кроків з підготовки такої зустрічі не здійснювалося. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося, — наголосив Пєсков.

Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків в бік організації цієї зустрічі зроблено не було, — додав він.



Варто додати, що Путін нещодавно в ефірі одного із російських телеканалів заявив, що йому «завжди є про що поговорити» із Зеленським.

Нагадаємо, під час переговорів із Путіним, які відбулися вчора, 16 червня, у Женеві, Байден заявив про незламну підтримку України.