У Путина рассказали, готовы ли к встрече с Зеленским

Владимир Зеленский и Владимир Путин, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n156280-u-putina-rasskazali-gotovy-li-k-vstreche-s-zelenskim.html

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У президента РФ Владимира Путина заявили, что его недавняя встреча с главой Белого дома Джо Байденом не повлиял на желание встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В то же время конкретных шагов по подготовке такой встречи не осуществлялось. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не изменилось, — подчеркнул Песков.

Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи сделано не было, — добавил он.



Стоит добавить, что Путин недавно в эфире одного из российских телеканалов заявил, что ему «всегда есть о чем поговорить» с Зеленским.

Напомним, во время переговоров с Путиным, которые состоялись вчера, 16 июня, в Женеве, Байден заявил о несокрушимой поддержке Украины.