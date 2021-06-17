Рада сделала шаг к переходу Украины в режим paperless. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n156279-rada-sdelala-shag-k-perehodu-ukrainy-v-rejim-paperless.html

Ракурс

Закон о переходе государства в режим paperless (без бумаги) 17 июня приняла Верховная Рада.

Проект закона предусматривает, что впервые вводится понятие «электронная публичная услуга», а электронные процедуры приравниваются к бумажным. Также закон устанавливает четкие правила предоставления электронных публичных услуг. Об этом сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».

Также закон вводит принцип «молчаливого согласия». Это означает, что украинцы получат электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о нем информацию.

Вводится и авторежим электронной услуги — они будут предоставляться без вмешательства чиновника. Предусмотрена и комплексная электронная публичная услуга, которая позволит получить несколько услуг по одному заявлению.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отказ государственных учреждений от бумажных документов в 2021 году. Глава государства обещал, что 2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless.