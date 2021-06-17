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Ракурс
Рада зробила крок до переходу України в режим paperless. Фото: ua.news

Рада зробила крок до переходу України в режим paperless

17 чер 2021, 15:53
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Закон про перехід держави у режим рaperless (без паперу) 17 червня ухвалила Верховна Рада.

Проект закону передбачає, що вперше запроваджується поняття «електронна публічна послуга», а електронні процедури прирівнюються до паперових. Також закон встановлює чіткі правила надання електронних публічних послуг. Про це повідомила прес-служба партії «Слуга народу».

Також закон запроваджує принцип «мовчазної згоди». Це означає, що українці отримають електронну послугу, навіть якщо у визначений термін інша організація не надіслала необхідну про нього інформацію.


Запроваджується й авторежим електронної послуги — вони надаватимуться без втручання чиновника. Передбачена й комплексна електронна публічна послуга, яка дозволить отримати кілька послуг за однією заявою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував відмову державних установ від паперових документів у 2021 році. Глава держави обіцяв, що 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless.

Джерело: Ракурс


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