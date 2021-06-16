Байден в Женеве заявил о несокрушимой поддержке Украины. Скриншот с видео

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Джо Байден, президент США, на саммите в Женеве заявил о несокрушимой поддержке Украины.

Американский лидер подтвердил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным вопросы минских соглашений по Донбассу. Во время переговоров по этому вопросу были различия в позициях двух государств. Об этом Байден заявил 16 июня на пресс-конференции по итогам встречи в Швейцарии.

Я передал нерушимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы обсудили минские договоренности, я высказал свой взгляд на них. Он не противоречил мне, но, конечно, различия были, — подчеркнул президент США.

Американский лидер также сообщил, что передал российскому коллеге список из 16 секторов США, которые не должны атаковать российские хакеры. Хозяин Белого дома намекнул Путину, что ничем хорошим не завершились бы кибератаки на российские объекты.

Что было бы, если бы мы атаковали в киберпространстве российские объекты? Если бы мы вмешивались в выборы в других странах? Это ослабляло бы позиции страны, и это ослабляет позиции России, которая пытается оставить себе статус великой державы, — заявил он.

Также Байден подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы есть определенные интересы, которые совпадают. Это — кибербезопасность, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча лидеров Российской Федерации и США. Байден и Путин обсудили перспективы восстановления отношений между странами и ряд глобальных вопросов по кибербезопасности, региональных конфликтов, контролю над вооружением, правам человека, климатическому кризису и тому подобное. Всего встреча длилась около 4 часов. После саммита главы государств приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с Байденом обсудили вопросы Украины. Глава РФ в очередной раз обвинил Киев в «невыполнении минских соглашений» и заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите «затрагивался мазком». Также он назвал оккупацию Крыма в 2014 году «адекватным ответом» на угрозы.