Оккупацию Крыма Путин назвал «адекватной реакцией» на угрозы. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n156237-okkupaciu-kryma-putin-nazval-adekvatnoy-reakciey-na-ugrozy.html

Ракурс

Президент России Владимир Путин считает оккупацию Автономной Республики Крым в 2014 году «адекватной реакцией» на угрозы.

Таким образом российский лидер прокомментировал непредсказуемость политики Москвы. Сейчас Путин надеется, что сможет договориться с Соединенными Штатами Америки о правилах поведения в решении региональных конфликтов. Об этом глава страны-агрессора заявил на пресс-конференции после саммита с американским президентом Джо Байденом в Женеве.

Путин назвал «кровавым переворотом» Майдан и вспомнил беглого президента Виктора Януковича.

Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной и Крымом — от этого все танцуют, правда? А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был по сути отойти от власти и через три месяца объявить выборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям — юго-востоку и Крыму. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? — заявил он.



Путин подчеркнул, что Россия ведет себя абсолютно «адекватно к возникающим угрозам».

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча лидеров Российской Федерации и США. После саммита Путин в очередной раз обвинил Киев в «невыполнении минских соглашений» и заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите «затрагивался мазком».