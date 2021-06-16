Первое место встречи человека умного и неандертальца. Фото: РИА Новости

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Место встречи человека разумного и неандертальца впервые сумели обнаружить ученые.

Во время раскопок на юге Израиля ученые провели исследование и выяснили, что по крайней мере одна из этих встреч состоялась в пустыне Негев 50 тыс. лет назад. Именно в то время Homo sapiens мигрировал из Африки на современную территорию Израиля. Об этом сообщает ресурс Wis-Wander.

В ходе научной работы исследователи провели радиоуглеродное датирование десятков образцов инструментов и пород из национального парка Эйн-Авдат, где находится древняя стоянка Бокер Тахтит, и обнаружили первое свидетельство деятельности современных людей в Негеве в период, когда там еще находились неандертальцы.

Археологи отмечают, что Бокер Тахтит — это первое известное место, на котором остановился человек разумный за пределами Африки. Оказалось, что возраст участка составляет 50 тыс. лет. Эта дата указывает на то, что человек разумный жил на территории Негева параллельно с неандертальцем, который, как известно, жил в этот период.

Нет никаких сомнений в том, что они знали о существовании друг друга, перемещаясь по этой местности, — говорят ученые.

Напомним, турецкие ученые исследовали подземелья Стамбула и обнаружили разветвленную систему коммуникаций под Святой Софией, дворцом Топкапы и церковью Святой Ирины. Подземные цистерны, колодцы, водные пути и резервуары, которые использовались на протяжении веков, сейчас находятся в запущенном состоянии. В ходе исследований было выяснено, что к 59 подземным сооружениям из 285 сегодня уже нет доступа.

Источник: Wis-Wander