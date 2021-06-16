Перше місце зустрічі людини розумної і неандертальця. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Місце зустрічі людини розумної і неандертальця вперше зуміли виявити науковці.

Під час розкопок на півдні Ізраїлю вчені провели дослідження і з’ясували, що принаймні одна з цих зустрічей відбулася в пустелі Негев 50 тис. років тому. Саме в той час Homo sapiens мігрував з Африки на сучасну територію Ізраїлю. Про це повідомляє ресурс Wis-Wander.

У ході наукової роботи дослідники провели радіовуглецеве датування десятків зразків інструментів і порід з національного парку Ейн-Авдат, де знаходиться Стародавня стоянка Бокер Тахтіт і виявили перше свідчення діяльності сучасних людей в Негеві в період, коли там ще знаходилися неандертальці.

Археологи зазначають, що Бокер Тахтіт — це перше відоме місце, на якому зупинилася людина розумна за межами Африки. Виявилося, що вік ділянки становить 50 тис. років. Ця дата вказує на те, що людина розумна мешкала на території Негева паралельно з неандертальцем, який, як відомо, жив у цей період.

Немає ніяких сумнівів в тому, що вони знали про існування один одного, переміщаючись по цій місцевості, — кажуть вчені.

Нагадаємо, турецькі вчені дослідили підземелля Стамбула й виявили розгалужену систему комунікацій під Святою Софією, палацом Топкапи та церквою Святої Ірини. Підземні цистерни, колодязі, водні шляхи та резервуари, які використовувалися впродовж століть, зараз перебувають у занедбаному стані. В ході досліджень було з’ясовано, що до 59 підземних споруд із 285 сьогодні вже немає доступу.

Джерело: Wis-Wander