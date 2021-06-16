Байден та Путін в Женеві. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n156235-bayden-ta-putin-pryynyaly-spilnu-zayavu-pislya-samitu-v-jenevi.html

Ракурс

Джо Байден і Володимир Путін, президенти США та Росії, прийняли спільну заяву за підсумками саміту в Швейцарії.

Документ стосується стратегічної стабільності. Лідери обох країн домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми. Про це 16 червня повідомила прес-служба Кремля.

Росія і США демонстрували навіть в періоди напруженості, що вони здатні домагатися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни, — йдеться в документі.

В заяві також зазначається, що про відданість Москви та Вашингтона про контроль над ядерними озброєннями свідчить продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Байден та Путін дійшли згоди, що за допомогою двостороннього діалогу з цієї проблеми вони прагнуть закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів щодо зниження ризиків.

Нагадаємо, 16 червня в Женеві відбулася зустріч лідерів Російської Федерації та США. Сторони обговорили перспективи відновлення відносин між країнами і низку глобальних питань з кібербезпеки, регіональних конфліктів, контролю над озброєнням, прав людини, кліматичної кризи тощо. Загалом зустріч тривала близько 4 годин.

На підсумковій прес-конференції Путін заявив, що разом із Байденом обговорили питання України. Глава РФ вчергове звинуватив Київ не «невиконанні мінських угод» та заявив, що питання про вступ України в НАТО на саміті «зачіпалося мазком».