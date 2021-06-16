Володимир Путін розповів про переговори з Джо Байденом. Скріншот з відео

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Джо Байден та Володимир Путін, президенти США та РФ, завершили свій саміт в Швейцарії.

Путін заявив, що тема «України зачіпалася, але не дуже детально». Також він відзначив, що Байден погодився з тим, що мінські угоди є основою врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це російський президент заявив 16 червня на підсумковій прес-конференції.

Крім того, глава країни агресора відзначив, що вступ України в НАТО нічого обговорювати, оскільки «тема зачіпалася мазком».

Тема України зачіпалася, Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати мінські угоди. Тема вступу України в НАТО зачіпалася мазком, — заявив Путін.

Також він наголосив, що «у Росії по Україні тільки одне зобов’язання — сприяти виконанню мінських угод». За словами Путіна, досягнуті в Мінську домовленості Україна начебто не хоче виконувати.

За словами президента РФ, Україна виступила з трьома пропозиціями щодо стабілізації ситуації на Донбасі: свої війська повернути на Донбас, кордон закрити, а вибори на непідконтрольних територіях провести через три місяці. Путін вважає, що це суперечить домовленостям.

Всі вони суперечать мінським угодам… Які тут зобов’язання може взяти Росія? Думаю, відповідь ясна, — зазначив він.

Путіну також не сподобалося, що США проводять навчання біля російських кордонів. Своє невдоволення він озвучив на прес-конференції.

Ми проводимо навчання на своїй території, так само, як Сполучені Штати проводять на своїй території багато навчань. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку і особовий склад до державних кордонів США. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз, — заявив він.

Глава Кремля також повідомив, що домовився з американським колегою щодо повернення послів. У Москву повернется представник Сполучених Штатів Америки, а у Вашингтон — представник Російської Федерації.

Крім того, російський лідер відзначив, що особлива відповідальність за стратегічну стабільність у світі лежить на США та Росії, оскільки ці дві країни — найбільші ядерні держави.

Нагадаємо, 16 червня в Женеві відбулася зустріч лідерів Російської Федерації та США. Сторони обговорили перспективи відновлення відносин між країнами і низку глобальних питань з кібербезпеки, регіональних конфліктів, контролю над озброєнням, прав людини, кліматичної кризи тощо. Загалом зустріч тривала близько 4 годин.

Обидва президенти зустрілися вперше після перемоги Джо Байдена на виборах в США. Минулі їх переговори відбулися 10 років тому, але тоді сторони брали в них участь в іншій якості. Володимир Путін обіймав посаду прем'єр-міністра Росії, а Джо Байден був віце-президентом Штатів.