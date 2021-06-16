Владимир Путин рассказал о переговорах с Джо Байденом. Фото:

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Джо Байден и Владимир Путин, президенты США и РФ, завершили свой саммит в Швейцарии.

Путин заявил, что тема «Украины затрагивалась, но не очень подробно». Также он отметил, что Байден согласился с тем, что минские соглашения являются основой урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом российский президент заявил 16 июня на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, глава страны агрессора отметил, что вступление Украины в НАТО нечего обсуждать, поскольку «тема затрагивалась мазком».

Тема Украины затрагивалась, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась мазком, — заявил Путин.

Также он подчеркнул, что «в России по Украине только одно обязательство — способствовать выполнению минских соглашений». По словам Путина, достигнутые в Минске договоренности Украина «не хочет выполнять».

По словам президента РФ, Украина выступила с тремя предложениями по стабилизации ситуации на Донбассе: вернуть свои войска на Донбасс, границу закрыть, а выборы на неподконтрольных территориях провести через три месяца. Путин считает, что это противоречит договоренностям.

Все они противоречат Минским соглашениям… Какие здесь обязательства может взять Россия? Думаю, ответ ясен, — отметил он.

Путину также не понравилось, что США проводят учения у российских границ. Свое недовольство он озвучил на пресс-конференции.

Мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории много учений. Но мы не проводим учений, подтягивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас, — заявил он.

Глава Кремля также сообщил, что договорился с американским коллегой о возвращении послов. В Москву вернется представитель Соединенных Штатов Америки, а в Вашингтон — представитель Российской Федерации.

Кроме того, российский лидер отметил, что особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит на США и России, поскольку эти две страны — крупнейшие ядерные державы.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча лидеров Российской Федерации и США. Стороны обсудили перспективы восстановления отношений между странами и ряд глобальных вопросов по кибербезопасности, региональных конфликтов, контроля над вооружением, прав человека, климатического кризиса и тому подобное. Всего встреча длилась около 4 часов.

Оба президента встретились впервые после победы Джо Байдена на выборах в США. Прошедшие их переговоры состоялись 10 лет назад, но тогда стороны принимали в них участие в ином качестве. Владимир Путин занимал пост премьер-министра России, а Джо Байден был вице-президентом Соединенных Штатов.