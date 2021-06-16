Порядок открытия банковских счетов в Украине изменили. Фото: popasnaya.city

https://racurs.ua/n156233-poryadok-otkrytiya-bankovskih-schetov-v-ukraine-izmenili.html

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Национальный банк Украины изменил порядок открытия банковских счетов.

В среду, 16 июня, вступило в силу постановление НБУ от 14 июня 2021 года № 50, которым изменен порядок открытия банковских счетов. Теперь для открытия счета в банке необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и идентификационный номер. Можно использовать документы в электронном виде, размещенные в приложении «Дія».

НБУ предусмотрел, что к электронным документам, на основании которых можно будет открыть счет, относятся:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

свидетельство о рождении;

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).

Если же счет открывает физическое лицо, которое планирует осуществлять независимую профессиональную деятельность, то необходимо будет также предоставить соответствующий документ, подтверждающий профессию — свидетельство, разрешение, сертификат, удостоверение и тому подобное.

Также банковские счета для физических лиц сможет открыть и субъект хозяйствования для осуществления некоторых видов выплат — зарплат, дивидендов, пенсий, стипендий, социальной помощи и тому подобное. Однако для его открытия должно быть согласие физлица.

Напомним, в мае Национальный банк Украины выставлял на продажу сразу 46 тонн выведенных из обращения монет. Продавали номиналы, которые перестали быть средством платежа, а именно: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Такой объем старых монет накопился в его хранилище в 2020—2021 годах.