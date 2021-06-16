Байден и Путин вышли к прессе — трансляция из Женевы

https://racurs.ua/n156227-bayden-i-putin-vyshli-k-presse-translyaciya-iz-jenevy.html

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Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня провели двусторонние переговоры. На вилле Ла Гранж в Женеве они поочередно выйдут к прессе.

Встреча президентов США и РФ началась в 14.00 в Швейцарии. Это их первые переговоры в статусе лидеров США и России. Среди главных тем саммита была и Украина.

Лидеры не планировали проводить совместный брифинг. Сначала к СМИ выйдет Путин, потом — Байден.

Саммит проходил при беспрецедентных мерах безопасности и вызвал безумный интерес СМИ.