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Ракурс
Байден и Путин вышли к прессе — трансляция из Женевы

Байден и Путин вышли к прессе — трансляция из Женевы

16 июн 2021, 18:30
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Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня провели двусторонние переговоры. На вилле Ла Гранж в Женеве они поочередно выйдут к прессе.

Встреча президентов США и РФ началась в 14.00 в Швейцарии. Это их первые переговоры в статусе лидеров США и России. Среди главных тем саммита была и Украина.

Лидеры не планировали проводить совместный брифинг. Сначала к СМИ выйдет Путин, потом — Байден.


Саммит проходил при беспрецедентных мерах безопасности и вызвал безумный интерес СМИ.

Источник: Ракурс


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