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Ракурс
Байден і Путін вийшли до преси — трансляція з Женеви

Байден і Путін вийшли до преси — трансляція з Женеви

16 чер 2021, 18:30
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Президенти США та Росії Джозеф Байден та Володимир Путін провели двосторонні переговори. На віллі Ла Гранж у Женеві вони почергово вийдуть до преси.

Зустріч президентів США та РФ розпочалась о 14.00 в Швейцарії. Це їхні перші переговори у статусі лідерів Сполучених Штатів та Росії. Серед головних тем саміту була й Україна.

Лідери не планували спільного брифінгу. Спочатку до ЗМІ вийде Путін, згодом — Байден.


Саміт відбувався за безпрецедентних заходів безпеки і викликав шалений інтерес ЗМІ.

Джерело: Ракурс


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