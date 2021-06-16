Байден і Путін вийшли до преси — трансляція з Женеви

https://racurs.ua/ua/n156227-bayden-i-putin-vyyshly-do-presy-translyaciya-z-jenevy.html

Ракурс

Президенти США та Росії Джозеф Байден та Володимир Путін провели двосторонні переговори. На віллі Ла Гранж у Женеві вони почергово вийдуть до преси.

Зустріч президентів США та РФ розпочалась о 14.00 в Швейцарії. Це їхні перші переговори у статусі лідерів Сполучених Штатів та Росії. Серед головних тем саміту була й Україна.

Лідери не планували спільного брифінгу. Спочатку до ЗМІ вийде Путін, згодом — Байден.

Саміт відбувався за безпрецедентних заходів безпеки і викликав шалений інтерес ЗМІ.