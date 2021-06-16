Honda припинить випуск трьох моделей. Фото: autoreview.ru

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Автомобільна компанія Honda припинить випуск трьох моделей — у 2021 році в Японії попрощаються з седанами Clarity і Legend та мінівеном Odyssey.

Постачальники комплектуючих в Японії вже отримали повідомлення про швидку зупинку виробництва. Всі три моделі залишаться без спадкоємців. Седан Honda Clarity, який дебютував у 2015 році, розвивали відразу за трьома напрямками альтернативних силових установок — воднева, електрична і гібридна версії. У 2020 році через низький попит попрощалися з електрокаром, а водневих версій седану за всі роки продали лише 1 тис. 900 машин. Гібрид тримався не плаву, але модель Clarity це не врятувало. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Honda Legend нинішнього покоління випускається з 2014 року, але у 2020 році продали лише 216 таких машин. При цьому нова версія «Легенди» у минулому році стала першим серійним автомобілем з повноцінним автопілотом третього рівня. Таких машин продали лише сотню, всю бортову електроніку використають на інших моделях.

Піде в історію й мінівен Honda Odyssey, який випускається з 2013 року й переніс два рестайлінги. Американська версія «Одісея» залишиться в строю, але японську версію більше не випускатимуть.

Всі вищевказані три моделі випускаються на заводі «Сайама» поблизу Токіо. Після припинення виробництва зазначених машин підприємство закриють. Це повинно статися до березня 2022 року.

Нагадаємо, японська автомобільна компанія Honda має намір до 2040 року випускати тільки електромобілі. Щоб досягти цієї мети, компанія вкладе в розробку протягом найближчих шести років 46 млрд дол. Наразі продажі електромобілів Honda в Японії складають менше відсотка від загального обсягу.

Джерело: Nikkei Asia