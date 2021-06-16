Honda прекратит выпуск трех моделей. Фото: autoreview.ru

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Автомобильная компания Honda прекратит выпуск трех моделей — в 2021 году в Японии попрощаются с седанами Clarity и Legend и минивэном Odyssey.

Поставщики комплектующих в Японии уже получили сообщение о скорой остановке производства. Все три модели останутся без наследников. Седан Honda Clarity, который дебютировал в 2015 году, развивали сразу по трем направлениям альтернативных силовых установок — водородная, электрическая и гибридная версии. В 2020 году из-за низкого спроса попрощались с электрокаром, а водородных версий седана за все годы продали лишь 1 тыс. 900 машин. Гибрид держался не плаву, но модель Clarity это не спасло. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Honda Legend нынешнего поколения выпускается с 2014 года, но в 2020 году продали лишь 216 таких машин. При этом новая версия «Легенды» в прошлом году стала первым серийным автомобилем с полноценным автопилотом третьего уровня. Таких машин продали лишь сотню, всю бортовую электронику используют на других моделях.

Уйдет в историю и минивэн Honda Odyssey, который выпускается с 2013 года и перенес два рестайлинга. Американская версия «Одиссея» останется в строю, но японскую версию больше не будут выпускать.

Все вышеуказанные три модели выпускаются на заводе «Сайама» вблизи Токио. После прекращения производства указанных машин предприятие закроют. Это должно произойти до марта 2022 года.

Напомним, японская автомобильная компания Honda намерена до 2040 года выпускать только электромобили. Чтобы достичь этой цели, компания вложит в разработку в течение ближайших шести лет 46 млрд долл. В настоящее время продажи электромобилей Honda в Японии составляют менее процента от общего объема.

Источник: Nikkei Asia