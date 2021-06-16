Объявили конкурс на должность директора БЭБ. Фото: antydot.info

https://racurs.ua/n156231-obyavili-konkurs-na-direktora-beb-kto-mojet-pretendovat-na-doljnost.html

Ракурс

Объявлен конкурс на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины.

Директором БЭБ может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий высшее юридическое и/или экономическое образование по уровню не ниже специалиста (магистра). Также необходимо иметь по меньшей мере десятилетний стаж работы по специальности. Кроме того, опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти или предприятиях должен быть не менее 5 лет.

Кандидат должен свободно владеть государственным языком. И быть способным выполнять свои служебные обязанности по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню.

Комиссия по проведению конкурса на должность БЭБ решила, что желающие возглавить Бюро могут подавать документы для участия в конкурсе до 7 июля. По результатам конкурса отберут трех претендентов с наилучшими результатами. Финальное решение будет принимать премьер-министр.

Напомним, Кабмин решил, что экономические преступления в Украине отныне будет расследовать Бюро экономической безопасности. БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции, в том числе будет проводить оперативную работу, которой ранее занимались силовики.