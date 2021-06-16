Оголосили конкурс на посаду директора БЕБ. Фото: antydot.info

https://racurs.ua/ua/n156231-ogolosyly-konkurs-na-dyrektora-buro-ekonomichnoyi-bezpeky-hto-pretenduvatyme.html

Ракурс

Оголошено конкурс на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України.

Директором БЕБ може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра). Також необхідно мати щонайменше десятирічний стаж роботи за фахом. Крім того, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади або підприємствах повинен бути не менше 5 років.

Кандидат повинен вільно володіти державною мовою. Та бути здатним виконувати свої службові обов’язки за своїм діловими і моральними якостями, освітнім та професійним рівнем.

Комісія з проведення конкурсу на посаду БЕБ вирішила, що бажаючі очолити Бюро можуть подавати документи для участі в конкурсі до 7 липня. За результатами конкурсу відберуть трьох претендентів з найкращими результатами. Фінальне рішення ухвалюватиме прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабмін вирішив, що економічні злочини в Україні віднині розслідуватиме Бюро економічної безпеки. БЕБ отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, в тому числі буде проводити оперативну роботу, якою раніше займалися силовики.