Порядок відкриття банківських рахунків в Україні змінили. Фото: popasnaya.city

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Національний банк України змінив порядок відкриття банківських рахунків.

У середу, 16 червня, набула чинності постанова НБУ від 14 червня 2021 року № 50, якою змінено порядок відкриття банківських рахунків. Відтепер для відкриття рахунку в банку необхідно буде пред’явити документ, що засвідчує особу, та ідентифікаційний номер. Можна використовувати документи в електронному вигляді, розміщені в додатку «Дія».

НБУ передбачив, що до електронних документів, на підставі яких можна буде відкрити рахунок, відносяться:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

свідоцтво про народження;

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

Якщо ж рахунок відкриває фізична особа, яка планує здійснювати незалежну професійну діяльність, то необхідно буде також надати відповідний документ, що підтверджує професію — свідоцтво, дозвіл, сертифікат, посвідчення тощо.

Також банківські рахунки для фізичних осіб зможе відкрити і суб'єкт господарювання для здійснення деяких видів виплат — зарплат, дивідендів, пенсій, стипендій, соціальної допомоги тощо. Однак для його відкриття повинна бути згода фізособи.

Нагадаємо, у травні Національний банк України виставляв на продаж відразу 46 тонн виведених з обігу монет. Продавали номінали, які перестали бути засобом платежу, а саме: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок. Такий обсяг старих монет накопичився у його сховищі у 2020−2021 роках.