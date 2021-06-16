Байден и Путин в Женеве. Фото: AP

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Джо Байден и Владимир Путин, президенты США и России, приняли совместное заявление по итогам саммита в Швейцарии.

Документ касается стратегической стабильности. Лидеры обеих стран договорились запустить двусторонний диалог по этой проблеме. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Россия и США демонстрировали даже в периоды напряженности, что они способны добиваться прогресса в реализации общих целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижение рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны, — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что о преданности Москвы и Вашингтона о контроле над ядерными вооружениями свидетельствует продление договора о стратегических наступательных вооружениях.

Байден и Путин пришли к согласию, что с помощью двустороннего диалога по этой проблеме они стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча лидеров Российской Федерации и США. Стороны обсудили перспективы восстановления отношений между странами и ряд глобальных вопросов по кибербезопасности, региональных конфликтов, контроля над вооружением, прав человека, климатического кризиса и тому подобное. Всего встреча длилась около 4 часов.

На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с Байденом обсудили вопросы Украины. Глава РФ в очередной раз обвинил Киев в «невыполнении минских соглашений» и заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите «затрагивался мазком».