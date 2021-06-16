Окупацію Криму Путін назвав «адекватною реакцією» на загрози. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n156237-okupaciu-krymu-putin-nazvav-adekvatnou-reakciieu-na-zagrozy.html

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Президент Росії Володимир Путін вважає окупацію Автономної Республіки Крим в 2014 році «адекватною реакцією» на загрози.

Таким чином російський лідер прокоментував непередбачуваність політики Москви. Зараз Путін сподівається, що зможе домовитися з Сполученими Штатами Америки про правила поведінки у вирішенні регіональних конфліктів. Про це глава країни-агресора заявив на прес-конференції після саміту з американським президентом Джо Байденом у Женеві.

Путін назвав «кривавим переворотом» Майдан та згадав президента-втікача Віктора Януковича.

Якщо ви візьмете ситуацію, пов’язану з Україною і Кримом — від цього всі танцюють, правда? А що стабільного в тому, що підтримали державний переворот в Україні, коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції. Він готовий був по суті відійти від влади і через три місяці оголосити вибори. Ні, треба було здійснити кривавий переворот, який призвів до відомих наслідків — південний схід і Крим. І ви вважаєте, що ми поводимося непередбачувано? — заявив він.



Путін наголосив, що Росія поводиться абсолютно «адекватно до виникаючих загроз».

Нагадаємо, 16 червня в Женеві відбулася зустріч лідерів Російської Федерації та США. Після саміту Путін вчергове звинуватив Київ не «невиконанні мінських угод» та заявив, що питання про вступ України в НАТО на саміті «зачіпалося мазком».