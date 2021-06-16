Байден у Женеві заявив про незламну підтримку України. Скріншот з відео

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Джо Байден, президент США, на саміті в Женеві заявив про незламну підтримку України.

Американський лідер підтвердив, що обговорив з президентом Володимиром Путіним питання мінських угод щодо Донбасу. Під час переговорів з цього питання були відмінності в позиціях двох держав. Про це Байден заявив 16 червня на прес-конференції за підсумками зустрічі у Швейцарії.

Я передав непорушну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності та суверенітету України. Ми обговорили мінські домовленості, я висловив свій погляд на них. Він не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були, — наголосив президент США.

Американський лідер також повідомив, що передав російському колезі список з 16 секторів США, які не повинні атакувати російські хакери. Господар Білого дому натякнув Путіну, що нічим хорошим не завершилися б кібератаки на російські об'єкти.

Що було б, якби ми атакували в кіберпросторі російські об'єкти? Якби ми втручались у вибори в інших країнах? Це послаблювало б позиції країни, і це послаблює позиції Росії, яка намагається залишити собі статус великої держави, — заявив він.

Також Байден наголосив, що у Вашингтона та Москви є певні інтереси, які збігаються. Це — кібербезпека, стратегічна стабільність та контроль над озброєннями.

Нагадаємо, 16 червня в Женеві відбулася зустріч лідерів Російської Федерації та США. Байден та Путін обговорили перспективи відновлення відносин між країнами і низку глобальних питань з кібербезпеки, регіональних конфліктів, контролю над озброєнням, прав людини, кліматичної кризи тощо. Загалом зустріч тривала близько 4 годин. Після саміту глави держав прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності.

На підсумковій прес-конференції Путін заявив, що разом із Байденом обговорили питання України. Глава РФ вчергове звинуватив Київ не «невиконанні мінських угод» та заявив, що питання про вступ України в НАТО на саміті «зачіпалося мазком». Також він назвав окупацію Криму в 2014 році «адекватною відповіддю» на загрози.