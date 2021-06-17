Зливи та грози – погода в Україні на 18 червня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні у п’ятницю, 18 червня, буде мінливою. У південних і східних регіонах країни пройдуть дощі, часом з грозами, на півдні можливі зливи.

В інших областях опади не очікуються. Вітер східний, північно-східний, 4−11 м/с, пориви до 15−17 м/с. Про це інформує український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується тепла та без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16−18° тепла, вдень буде 27−29° вище нуля.

Погода в Харкові 18 червня буде дощовою протягом доби. Температура повітря вночі прогнозується 15−17° тепла, вдень повітря прогріється до 25−27° з позначкою плюс.

Погода в Одесі також буде дощовою. Температура повітря вночі очікується 16−18° вище нуля, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 24−26° вище нуля.

Погода у Львові прогнозується сонячна та без опадів. Температура повітря вночі буде 12−14° з позначкою плюс, а вдень підніметься до 27−29° тепла.

Погода в Карпатах очікується без опадів. Температура повітря прогнозується 13−15° вище нуля, а вдень буде 27−29° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, протягом дня можливі збурення.