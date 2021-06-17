Ливни и грозы – погода в Украине на 18 июня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине в пятницу, 18 июня, будет переменчивой. В южных и восточных регионах страны пройдут дожди, временами с грозами, на юге ожидаются ливни.

В других областях осадки не прогнозируются. Ветер восточный, северо-восточный, 4−11 м/с, порывы до 15−17 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается теплая и без осадков. Ночью столбики термометров покажут 16−18° тепла, днем ​​будет 27−29° выше нуля.

Погода в Харькове 18 июня будет дождливой течение суток. Температура воздуха ночью прогнозируется 15−17° тепла, днем ​​воздух прогреется до 25−27° с отметкой плюс.

Погода в Одессе также будет дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 16−18° выше нуля, днем ​​столбики термометров будут варьироваться в пределах 24−26° выше нуля.

Погода во Львове прогнозируется солнечная и без осадков. Температура воздуха ночью будет 12−14° с отметкой плюс, а днем ​​поднимется до 27−29° тепла.

Погода в Карпатах ожидается без осадков. Температура воздуха прогнозируется 13−15° выше нуля, а днем ​​будет 27−29° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, в течение дня возможны возмущения.