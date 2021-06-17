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Ракурс
Лучшие сериалы и киносенсации 2021 года назвало The Guardian

Лучшие сериалы и киносенсации 2021 года назвало The Guardian (ВИДЕО)

17 июн 2021, 17:15
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Лучшие сериалы и телесенсации 2021 года назвало известное британское издание The Guardian. Журналисты составили список лучших сериалов, телешоу и документальных проектов, которые вышли на экраны в первой половине этого года.

В частности, топ-25 пополнили несколько документальных проектов, например, «Обвиняя Бритни Спирс» — о жизни американской певицы, а также скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

Лучшие сериалы и телешоу первой половины 2021 года:

  • «Явился» (Back, 2 сезон)

  • «Позвоните моему агенту!» (Call my Agent!, 4 сезон)

  • «Не могу выбраться из головы» (Can't Get You Out Of My Head)

  • Caroline Flack: Her Life and Death

  • «Дэнни Бой» (Danny Boy)

  • Darren McGarvey’s Class Wars

  • «Королевские гонки Ру Пола: Британия» (RuPaul's Drag Race UK)

  • «Как же хорошо» (Feel Good)

  • «Обвиняя Бритни Спирс» (Framing Britney Spears)

  • Football’s Darkest Secret

  • Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

  • «Это грех»

  • «По долгу службы»

  • «Люпен»

  • «Меир из Исттауна»

  • «Звездануться» (Starstruck)

  • «Расследование»

  • «Погоня за любовью»

  • «Подземная железная дорога»

  • «Срок»

  • «Слишком близко»

  • «Незабытый»

  • «ВандаВижн»


Источник: Ракурс


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