Лучшие сериалы и киносенсации 2021 года назвало The Guardian

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Ракурс

Лучшие сериалы и телесенсации 2021 года назвало известное британское издание The Guardian. Журналисты составили список лучших сериалов, телешоу и документальных проектов, которые вышли на экраны в первой половине этого года.

В частности, топ-25 пополнили несколько документальных проектов, например, «Обвиняя Бритни Спирс» — о жизни американской певицы, а также скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

Лучшие сериалы и телешоу первой половины 2021 года: