Лучшие сериалы и киносенсации 2021 года назвало The Guardian (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156289-luchshie-serialy-i-kinosensacii-2021-goda-nazvalo-the-guardian-video.htmlРакурс
Лучшие сериалы и телесенсации 2021 года назвало известное британское издание The Guardian. Журналисты составили список лучших сериалов, телешоу и документальных проектов, которые вышли на экраны в первой половине этого года.
В частности, топ-25 пополнили несколько документальных проектов, например, «Обвиняя Бритни Спирс» — о жизни американской певицы, а также скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.
Лучшие сериалы и телешоу первой половины 2021 года:
«Явился» (Back, 2 сезон)
«Позвоните моему агенту!» (Call my Agent!, 4 сезон)
«Не могу выбраться из головы» (Can't Get You Out Of My Head)
Caroline Flack: Her Life and Death
«Дэнни Бой» (Danny Boy)
Darren McGarvey’s Class Wars
«Королевские гонки Ру Пола: Британия» (RuPaul's Drag Race UK)
«Как же хорошо» (Feel Good)
«Обвиняя Бритни Спирс» (Framing Britney Spears)
Football’s Darkest Secret
Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри
«Это грех»
«По долгу службы»
«Люпен»
«Меир из Исттауна»
«Звездануться» (Starstruck)
«Расследование»
«Погоня за любовью»
«Подземная железная дорога»
«Срок»
«Слишком близко»
«Незабытый»
«ВандаВижн»