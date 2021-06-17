Найкращі серіали і кіносенсації 2021 року назвало The Guardian (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156289-naykraschi-serialy-i-kinosensaciyi-2021-roku-nazvalo-the-guardian-video.htmlРакурс
Найкращі серіали і телесенсації 2021 року назвало відоме британське видання The Guardian. Журналісти склали список кращих серіалів, телешоу і документальних проектів, які вийшли на екрани в першій половині цього року.
Зокрема, топ-25 поповнили кілька документальних проектів, наприклад, «Звинувачуючи Брітні Спірс» — про життя американської співачки, а також скандальне інтерв’ю члена королівської родини Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Уїнфрі.
Кращі серіали і телешоу першої половини 2021 року:
«Повернувся» (Back, 2 сезон)
«Зателефонуйте моєму агенту!» (Call my Agent!, 4 сезон)
«Не можу вибратися з голови» (Can't Get You Out Of My Head)
Caroline Flack: Her Life and Death
«Денні Бой» (Danny Boy)
Darren McGarvey’s Class Wars
«Королівські гонки Ру Пола: Британія» (RuPaul's Drag Race UK)
«Як же добре» (Feel Good)
«Звинувачуючи Брітні Спірс» (Framing Britney Spears)
Football’s Darkest Secret
Інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Уїнфрі
«Це гріх»
«За службовими обов’язками» (Line of Duty)
«Люпен»
«Мейр з Істтауна» (Mare of Easttown)
«Зіркова хвороба» (Starstruck)
«Розслідування»
«Погоня за любов’ю»
«Підземна залізниця»
«Термін»
«Занадто близько»
«Незабутий»
«ВандаВіжн»