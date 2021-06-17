Найкращі серіали і кіносенсації 2021 року назвало The Guardian

https://racurs.ua/ua/n156289-naykraschi-serialy-i-kinosensaciyi-2021-roku-nazvalo-the-guardian-video.html

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Найкращі серіали і телесенсації 2021 року назвало відоме британське видання The Guardian. Журналісти склали список кращих серіалів, телешоу і документальних проектів, які вийшли на екрани в першій половині цього року.

Зокрема, топ-25 поповнили кілька документальних проектів, наприклад, «Звинувачуючи Брітні Спірс» — про життя американської співачки, а також скандальне інтерв’ю члена королівської родини Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Уїнфрі.

Кращі серіали і телешоу першої половини 2021 року: