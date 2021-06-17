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Ракурс
Найкращі серіали і кіносенсації 2021 року назвало The Guardian

Найкращі серіали і кіносенсації 2021 року назвало The Guardian (ВІДЕО)

17 чер 2021, 17:15
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Найкращі серіали і телесенсації 2021 року назвало відоме британське видання The Guardian. Журналісти склали список кращих серіалів, телешоу і документальних проектів, які вийшли на екрани в першій половині цього року.

Зокрема, топ-25 поповнили кілька документальних проектів, наприклад, «Звинувачуючи Брітні Спірс» — про життя американської співачки, а також скандальне інтерв’ю члена королівської родини Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Уїнфрі.

Кращі серіали і телешоу першої половини 2021 року:

  • «Повернувся» (Back, 2 сезон)

  • «Зателефонуйте моєму агенту!» (Call my Agent!, 4 сезон)

  • «Не можу вибратися з голови» (Can't Get You Out Of My Head)

  • Caroline Flack: Her Life and Death

  • «Денні Бой» (Danny Boy)

  • Darren McGarvey’s Class Wars

  • «Королівські гонки Ру Пола: Британія» (RuPaul's Drag Race UK)

  • «Як же добре» (Feel Good)

  • «Звинувачуючи Брітні Спірс» (Framing Britney Spears)

  • Football’s Darkest Secret

  • Інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Уїнфрі

  • «Це гріх»

  • «За службовими обов’язками» (Line of Duty)

  • «Люпен»

  • «Мейр з Істтауна» (Mare of Easttown)

  • «Зіркова хвороба» (Starstruck)

  • «Розслідування»

  • «Погоня за любов’ю»

  • «Підземна залізниця»

  • «Термін»

  • «Занадто близько»

  • «Незабутий»

  • «ВандаВіжн»


Джерело: Ракурс


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