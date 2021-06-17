РНБО збереться на засідання 18 червня — оголошено порядок денний

Під час засідання РНБО, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n156288-rnbo-zberetsya-na-zasidannya-18-chervnya-ogolosheno-poryadok-dennyy.html

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Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) завтра, 18 червня, збереться на нове засідання.

Засідання розпочнеться о 17.00 в будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

На засіданні планують розглянути такі теми:

стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;

питання застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію указом президента від 25 березня 2021 № 122;

різне.

Також РНБО розгляне ще одне питання, деталі якого засекречені.

Нагадаємо, очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше заявляв, що засідання РНБО 18 червня, ймовірно, не відбудеться і буде перенесене на тиждень. Причиною цього Арахамія називав стан підготовки до розгляду питання щодо аудиту дозволів на користування надрами.