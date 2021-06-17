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Ракурс
Во время заседания СНБО, фото: Офис президента

СНБО соберется на заседание 18 июня — объявлена повестка дня

17 июн 2021, 17:06
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) завтра, 18 июня, соберется на новое заседание.

Заседание начнется в 17.00 в здании Офиса президента на улице Банковой в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На заседании планирую рассмотреть следующие темы:


  • стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
  • вопросы применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
  • доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО от 19 марта 2021 года «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента от 25 марта 2021 № 122;
  • разное.

Также СНБО рассмотрит еще один вопрос, детали которого засекречены.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что заседание СНБО 18 июня, вероятно, не состоится и будет перенесено на неделю. Причиной этого Арахамия называл подготовку к рассмотрению вопроса по аудиту разрешений на пользование недрами.

Источник: Ракурс


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