СНБО соберется на заседание 18 июня — объявлена повестка дня

Во время заседания СНБО, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n156288-snbo-soberetsya-na-zasedanie-18-iunya-obyavlena-povestka-dnya.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) завтра, 18 июня, соберется на новое заседание.

Заседание начнется в 17.00 в здании Офиса президента на улице Банковой в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На заседании планирую рассмотреть следующие темы:

стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

вопросы применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО от 19 марта 2021 года «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента от 25 марта 2021 № 122;

разное.

Также СНБО рассмотрит еще один вопрос, детали которого засекречены.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что заседание СНБО 18 июня, вероятно, не состоится и будет перенесено на неделю. Причиной этого Арахамия называл подготовку к рассмотрению вопроса по аудиту разрешений на пользование недрами.