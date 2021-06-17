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Ракурс
Потоп в Крыму. Фото: ТАСС

Шторм в Крыму оставил без питьевой воды 20 тыс. жителей

17 июн 2021, 16:52
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Около 20 тыс. жителей восточной части оккупированного Крыма остались без питьевой воды.

В трудное положение крымчан поставили наводнения, которые привели к подтоплениям насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Сейчас представители оккупационных властей пытаются восстановить электроснабжение, а питьевую воду возят в пострадавшие районы. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону

В 13.00 поступила информация об ограничении водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 тыс. человек, из них 3 тыс. 700 детей, — говорится в сообщении.

В Керчи оккупанты начали эвакуировать гражданских, людей отправляют в пункты временного размещения. Самопровозглашенное руководство Крыма заявляет, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 285 человек и 54 единицы техники.


Напомним, потоп в оккупированном Крыму возник после проливных дождей, поскольку в восточных районах выпало почти две месячные нормы дождя — 822 мм. В Керчи дождем залило центральные улицы, что сделало невозможным проезд. Также подтопило дома и городскую больницу. Вода местами поднялась до уровня второго этажа. Жители вынуждены передвигаться на лодках.

Источники: ТАСС

Источник: Ракурс


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