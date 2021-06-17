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Ракурс
Российский рэпер Моргенштерн, фото: «Википедия»

Моргенштерн пошел к судье Вовку, требуя исключения из «черного списка» СБУ

17 июн 2021, 16:44
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Российский рэпер Алишера Валеева (сценический псевдоним — Моргенштерн) подал в суд на СБУ.

В иске, поданном в Окружной админсуд Киева (ОАСК), рэпер требует, чтобы его исключили из «черного списка» лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску, — отмечается в сообщении.


Отмечается, что Моргенштерн просит суд:

  • признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращении в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины о внесении его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности;
  • признать противоправным и отменить приказ МКИП, датированный апрелем 2021 года, об обновлении соответствующего Перечня и обнародовании дополненного его фамилией перечня на официальном веб-сайте;
  • истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.

Напомним, несколько треков Моргенштерна есть в плей-листе сборной Украины, сформированном к Евро-2020.

Источник: Ракурс


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