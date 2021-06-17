Моргенштерн пошел к судье Вовку, требуя исключения из «черного списка» СБУ

Российский рэпер Моргенштерн, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n156286-morgenshtern-poshel-k-sude-vovku-trebuya-isklucheniya-iz-chernogo-spiska-sbu.html

Ракурс

Российский рэпер Алишера Валеева (сценический псевдоним — Моргенштерн) подал в суд на СБУ.

В иске, поданном в Окружной админсуд Киева (ОАСК), рэпер требует, чтобы его исключили из «черного списка» лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску, — отмечается в сообщении.



Отмечается, что Моргенштерн просит суд:

признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращении в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины о внесении его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности;

признать противоправным и отменить приказ МКИП, датированный апрелем 2021 года, об обновлении соответствующего Перечня и обнародовании дополненного его фамилией перечня на официальном веб-сайте;

истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.

Напомним, несколько треков Моргенштерна есть в плей-листе сборной Украины, сформированном к Евро-2020.