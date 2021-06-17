Рост цен на газ опроверг «Нафтогаз» - сколько придется платить

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Рост цен на газ опровергли в «Нафтогазе» — там заверили, что все клиенты газоснабжающей компании по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану «Фиксированный», который предлагает кубометр природного газа по 7,96 грн с НДС.

Для бытовых клиентов эта цена на газ зафиксирована на год и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний. Подключение к тарифному плану «Месячный» происходит только по желанию клиента, — сообщил 17 июня в Фейсбук директор по интегрированным коммуникациям в группе «Нафтогаз» Максим Белявский.

По его словам, цена на газ в июне в рамках тарифного плана «Месячный» была рассчитана с учетом текущей ситуации на рынке Европейского Союза. Он напомнил, что стоимость газа в тарифе «Месячный» коррелируется с ценами европейских хабов.

Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана «Фиксированный», цель которого — защитить бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке, — отметил Белявский.

Чиновник рассказал, что газ в Европе в первый месяц лета в среднем стоил 25,9 евро/МВт-ч, что чуть выше 270 долл. за тысячу кубометров.

Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке в силу того, что Россия искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства «Северный поток-2», — прокомментировал Белявский.

Напомним, в июле «Нафтогаз» готовится представить новое предложение для украинцев — сезонный тарифный план с возможностью равномерных платежей.