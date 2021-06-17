Зростання ціни на газ спростував “Нафтогаз” - скільки доведеться платити

https://racurs.ua/ua/n156285-zrostannya-ciny-na-gaz-sprostuvav-naftogaz-skilky-dovedetsya-platyty.html

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Зростання ціни на газ спростували у «Нафтогазі» — там запевнили, що усі клієнти газопостачальної компанії за замовчуванням обслуговуються за річним тарифним планом «Фіксований», який пропонує кубометр природного газу за 7,96 грн із ПДВ.

Для побутових клієнтів ця ціна на газ зафіксована на рік та не змінюється навіть за умов підвищення цін на європейських хабах і сезонних коливань. Підключення до тарифного плану «Місячний» відбувається лише за бажанням клієнта, — повідомив 17 червня у Фейсбук директор з інтегрованих комунікацій у групі «Нафтогаз» Максим Білявський.

За його словами, ціну на газ у червні в рамках тарифного плану «Місячний» було розраховано, зважаючи на поточну ситуацію на ринку Європейського Союзу. Він нагадав, що вартість газу у тарифі «Місячний» корелюється з цінами європейських хабів.

Місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану «Фіксований», ціль якого — захистити побутових споживачів від цінових коливань на ринку", — зауважив Білявський.

Чиновник розповів, що газ у Європі в перший місяць літа у середньому коштував 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 дол. за тисячу кубометрів.

Це зумовлено коливаннями цін на енергоринках, через те, що Росія штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва «Північний потік-2», — прокоментував Білявський.

Нагадаємо, у липні «Нафтогаз» готується презентувати нову пропозицію для українців — сезонний тарифний план з можливістю рівномірних оплат.