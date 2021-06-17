Вакцина від коронавірусу. Фото: iz.ru

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Вакцинація від коронавірусу в Росії триває, але не всі препарати є ефективними.

Майже у половини добровольців, щеплених «ЕпіВакКороною», через дев’ять місяців не виявили антитіл. Про це повідомив генеральний директор центру «Вектор» Рінат Максютов.

Раніше головний лікар московської клінічної лікарні № 40 Денис Проценко розповів про вакцинованих пацієнтів з коронавірусом.

За його словами, за період з 30 грудня 2020 року в лікарні потрапили 136 пацієнтів, які захворіли на COVID-19 після вакцинації. Лікар зазначив, що більшість із них встигли отримати лише один компонент вакцини.

Наразі в Росії зареєстровано чотири вакцини від коронавірусу. Першим був зареєстрований препарат «Супутник V», створений на основі аденовірусу людини. Після «Супутника V» реєстрацію пройшли ще три вакцини — «ЕпіВакКорона», «КовіВак» і однокомпонентна «Супутник Лайт».

Нагадаємо, коронавірус у Росії спалахнув із новою силою — у країні знайшли власний «національний» різновид інфекції. В Кремлі заявили, що для старту процесу вакцинації в країні підходять «будь-які заходи».