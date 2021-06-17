Вакцина от коронавируса. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n156284-antitela-k-koronavirusu-otsutstvuut-v-rossii-protestirovali-novyy-shmurdyak.html

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Вакцинация от коронавируса в России продолжается, но не все препараты являются эффективными.

Почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ранее главный врач московской клинической больницы № 40 Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом.

По его словам, за период с 30 декабря 2020 года в больницу попали 136 пациентов, которые заболели COVID-19 после вакцинации. Главврач отметил, что большинство из них успели получить только один компонент вакцины.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Напомним, коронавирус в России вспыхнул с новой силой — в стране нашли свой «национальный» вид инфекции. В Кремле заявили, что для старта процесса вакцинации в стране подходят «любые меры».