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Ракурс
Вакцина от коронавируса. Фото: iz.ru

Антитела к коронавирусу отсутствуют — в России протестировали новый «шмурдяк»

17 июн 2021, 16:31
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Вакцинация от коронавируса в России продолжается, но не все препараты являются эффективными.

Почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ранее главный врач московской клинической больницы № 40 Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом.

По его словам, за период с 30 декабря 2020 года в больницу попали 136 пациентов, которые заболели COVID-19 после вакцинации. Главврач отметил, что большинство из них успели получить только один компонент вакцины.


На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Напомним, коронавирус в России вспыхнул с новой силой — в стране нашли свой «национальный» вид инфекции. В Кремле заявили, что для старта процесса вакцинации в стране подходят «любые меры».

Источник: Ракурс


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