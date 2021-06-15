Песков. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n156152-covid-vspyshka-v-rossii-kreml-odobril-lubye-mery-dlya-vakcinacii.html

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Коронавирус в России вспыхнул с новой силой — в стране нашли свой «национальный» вид инфекции.

В Кремле заявили, что для старта процесса вакцинации в стране подходят «любые меры». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТААС.

Безусловно, в этом случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации, — отметили в Кремле.

Песков положительно ответил на вопрос об уместности мер стимулирования самосознания россиян в вопросе вакцинации. Он отметил, что никто не отменял указ президента РФ Владимира Путина, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. Поэтому, руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса SARS-nCOV-2 продолжается, в мире продолжают выявлять новые мутации этого патогена. Так, оригинальные варианты мутаций коронавируса обнаружили в России, в частности в Москве.

Источник: ТААС