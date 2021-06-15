Митинг УПЦ МП под Радой. Фото: Фото: Макс Требухов

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Ракурс

Митинг священников и верующих проходит под стенами Верховной Рады во вторник, 15 июня.

Под парламентом собрались представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Верующие проводят молитвенное стояние в знак протеста «против гонений по религиозному признаку». Об этом сообщает издание LB.ua.

На акцию вышли преимущественно женщины и дети. Они держат в руках плакаты с призывами «прекратить захват наших храмов» и другие.

Президент Владимир Зеленский считает, что митинг является заказным. Как предположил глава государства во время пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Экономика без олигархов», организовать акцию могла партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Зеленский пообещал пенсионерам достойную пенсию, чтобы они не митинговали на платных митингах.

Смотрите, что сегодня под Верховной Радой. Мне очень жаль, там бабули и дети в желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви что-то не то… И так все озабочены этим вопросом, что случайно тысячи бабуль пришли в желтых кепочках ОПЗЖ. Ну как это выглядит. Наша задача — чтобы у этих бабуль было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они прожили жизнь! От бедности надо уходить, — заявил президент.

Напомним, в правительстве заявляли, что УПЦ МП не будут переименовывать в Московскую церковь, поскольку это может привести к искусственному конфликту и маргинализировать часть населения, которая поддерживает эту церковь.

Источник: LB.ua