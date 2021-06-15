Мітинг УПЦ МП під Радою. Фото: Фото: Макс Требухов

https://racurs.ua/ua/n156151-babuli-v-kepochkah-opzj-zelenskyy-pro-akciu-protestu-upc-mp-foto.html

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Мітинг священників та вірян відбувається під стінами Верховної Ради у вівторок, 15 червня.

Під парламентом зібралися представники Української православної церкви Московського патріархату. Віряни проводять молитовне стояння в знак протесту проти «гонінь за релігійною ознакою». Про це повідомляє видання LB.ua.

На акцію вийшли переважно жінки та діти. Вони тримають в руках плакати з закликами «припинити захоплення наших храмів» та інші.

Президент Володимир Зеленський вважає, що мітинг є замовним. Як припустив глава держави під час прес-конференції в рамках форуму «Україна 30. Економіка без олігархів», організувати акцію могла партія «Опозиційна платформа — За життя». Зеленський пообіцяв пенсіонерам гідну пенсію, щоб вони не мітингували на платних мітингах.

Дивіться, що сьогодні під Верховною Радою. Мені дуже шкода, там бабулі і діти в жовтих кепочках ОПЗЖ. Щось там в церкві щось не те… І так всі переймаються цим питанням, що випадково тисячі бабуль прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ. Ну як це виглядає. Наша задача — щоб у цих бабуль було достатньо грошей, щоб вони не виходили. Вони ж прожили життя! Від бідності треба уходити, — заявив президент.

Нагадаємо, в уряді заявляли, що УПЦ МП не будуть перейменовувати на Московську церкву, оскільки це може призвести до штучного конфлікту та маргіналізувати частину населення, що підтримує цю церкву.