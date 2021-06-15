У Раді хочуть розбити виплату на 5 років і скасувати пеню. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n156150-borgy-teplovykiv-u-radi-hochut-rozbyty-vyplatu-na-5-rokiv-i-skasuvaty-penu.html

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 3508-д, який дозволить Україні стабільно пройти опалювальний сезон.

Згідно з новим законопроектом, пеня буде скасована, а виплата розтягнеться на п’ять років. Про це повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Там зауважили, що заборгованість населення до «Теплокомуненерго» становить 27 млрд грн, а заборгованість тепловиків перед «Нафтогазом» — 47 млрд грн та 8 млрд штрафних санкцій.

Цей закон дозволить вирішити фінансові заборгованості. По-перше, він скасовує начислення пені на заборгованість, яка виникла після 1 травня 2020 року, по-друге, дозволяє реструктуризувати чинну заборгованість на п’ять років. По-третє, накладає повністю заборону на начислення пені або санкцій з боку постачальників природного газу за категорією населення, — пояснив «слуга» Євген Пивоваров.



Повідомляється, що без врегулювання заборгованості неможливе подальше реформування ринку газу та перехід до конкурентних відносин на ньому. Саме тому потрібно розв’язувати питання заборгованості завчасно, щоб не було «гасіння пожеж» з початком опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що формувати ціни на тепло дозволила регіонам Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вона передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.