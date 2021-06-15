Стіна Еріксена виросла у Копенгагені, футболіст вперше озвався з лікарні, фото — УЄФА

https://racurs.ua/ua/n156149-stina-eriksena-vyrosla-u-kopengageni-futbolist-vpershe-ozvavsya-z-likarni-foto.html

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Стіна на честь футболіста збірної Данії Крістіана Еріксена виросла у Копенгагені. Сьогодні футболіст вперше розповів у соцмережах про свій стан.

Кожен охочий може прийти до невеликого артоб'єкту і залишити побажання футболістові, який зараз перебуває в лікарні. В Інстаграм 15 червня Еріксен передав вітання всім, хто за нього вболівав і молився.

Півзахисник Данії та мілансько «Інтера» знепритомнів під час матчу Данія — Фінляндія. Сьогодні він опублікував фотографію з лікарні та повідомив про стан свого здоровʼя.

Привіт всім! Дуже дякую за ваші милі та дивовижні вітання і повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї родини. Я в порядку, враховуючи обставини, що склалися. Мені ще треба буде пройти обстеження в лікарні, але я почуваюся добре. Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію, — написав футболіст.

12 червня Еріксен знепритомнів під час матчу проти команди Фінляндії. В кінці першого тайму гравець впав на газон і не зміг підвестися.

Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі 15 хвилин, після чого забрали на ношах у підтрибунне приміщення. Згодом Еріксен отямився, матч дограли. Його команда програла 0:1.