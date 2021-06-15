Стена Эриксена выросла в Копенгагене, футболист впервые передал привет из больницы, фото — УЕФА

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Стена в честь футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена выросла в Копенгагене. Сегодня футболист впервые рассказал в соцсетях о своем состоянии.

Каждый желающий может прийти к небольшому артобъекту и оставить пожелания футболисту, который сейчас находится в больнице. В Инстаграм 15 июня Эриксен передал поздравления всем, кто за него болел и молился.

Полузащитник Дании и миланского «Интера» потерял сознание во время матча Дания — Финляндия. Сегодня он опубликовал фотографию из больницы и сообщил о состоянии своего здоровья.

Привет всем! Спасибо за ваши милые и удивительные приветствия, сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь буду болеть за ребят сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию, — написал футболист.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии. В конце первого тайма игрок упал на газон и не смог подняться.

Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле 15 минут, после чего забрали на носилках в подтрибунное помещение. Впоследствии Эриксен пришел в себя, матч доиграли. Его команда проиграла 0:1.