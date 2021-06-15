В Раде хотят разбить выплату на 5 лет и отменить пеню. Фото: UA.News

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3508-д, который позволит Украине стабильно пройти отопительный сезон.

Согласно новому законопроекту, пеня будет отменена, а выплата долгов растянется на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Там отметили, что задолженность населения «Теплокоммунэнерго» составляет 27 млрд грн, а задолженность тепловиков перед «Нафтогазом» — 47 млрд грн и 8 млрд штрафных санкций.

Этот закон позволит решить финансовые задолженности. Во-первых, он отменяет начисление пени на задолженность, которая возникла после 1 мая 2020 года, во-вторых, позволяет реструктуризировать действующую задолженность на пять лет. В-третьих, накладывает запрет на начисление пени или санкций со стороны поставщиков природного газа по категории населения, — объяснил «слуга» Евгений Пивоваров.



Сообщается, что без урегулирования задолженности невозможно реформировать рынок газа и переходить к конкурентным отношениям на нем. Именно поэтому нужно решать вопрос задолженности заблаговременно, чтобы не было «тушения пожаров» с началом отопительного сезона.

Напомним, ранее мы сообщали, что формировать цены на тепло позволила регионам Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Она передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень.