Пєсков. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n156152-covid-spalah-u-rosiyi-kreml-shvalyv-bud-yaki-zahody-dlya-shvydkoyi-vakcynaciyi.html

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Коронавірус у Росії спалахнув із новою силою — у країні знайшли власний «національний» різновид інфекції.

В Кремлі заявили, що для старту процесу вакцинації в країні підходять «будь-які заходи». Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передає ТААС.

Безумовно, у цьому випадку будь-які заходи хороші, які допоможуть активізувати процес вакцинації, — наголосили в Кремлі.

Пєсков водночас позитивно відповів на питання про доречність заходів стимулювання самосвідомості росіян у питанні вакцинації. Він наголосив, що ніхто не скасовував указ президента РФ Володимира Путіна, який наділив керівників регіонів особливими повноваженнями на тлі пандемії. А тому, керуючись цим указом, реалізуючи свої особливі повноваження, усі регіони приймають ті заходи, які вважають необхідними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу SARS-nCOV—2 триває, у світі продовжують виявляти нові мутації цього патогена. Так, оригінальні варіанти мутацій коронавірусу виявили в Росії, зокрема в Москві.

Джерело: ТААС