Моргенштерн пішов до судді Вовка, вимагаючи вилучення з «чорного списку» СБУ

Російський репер Моргенштерн, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n156286-morgenshtern-pishov-do-suddi-vovka-vymagauchy-vyluchennya-z-chornogo-spysku-sbu.html

Ракурс

Російський репер Алішера Валєєва (сценічний псевдонім — Моргенштерн) подав до суду на СБУ.

У позові, поданому до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), репер вимагає, щоб його виключили з «чорного списку» осіб, які створюють загрозу національний безпеці. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, — зазначається в повідомленні.



Зазначається, що Моргенштерн просить суд:

визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) України щодо внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці;

визнати протиправним та скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021 року, про оновлення відповідного Переліку та оприлюднення доповненого його прізвищем переліку на офіційному веб-сайті;

витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Нагадаємо, кілька треків Моргенштерна є у плей-листі збірної України, сформованому до Євро-2020.