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Ракурс
Російський репер Моргенштерн, фото: «Вікіпедія»

Моргенштерн пішов до судді Вовка, вимагаючи вилучення з «чорного списку» СБУ

17 чер 2021, 16:44
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Російський репер Алішера Валєєва (сценічний псевдонім — Моргенштерн) подав до суду на СБУ.

У позові, поданому до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), репер вимагає, щоб його виключили з «чорного списку» осіб, які створюють загрозу національний безпеці. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, — зазначається в повідомленні.


Зазначається, що Моргенштерн просить суд:

  • визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) України щодо внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці;
  • визнати протиправним та скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021 року, про оновлення відповідного Переліку та оприлюднення доповненого його прізвищем переліку на офіційному веб-сайті;
  • витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Нагадаємо, кілька треків Моргенштерна є у плей-листі збірної України, сформованому до Євро-2020.

Джерело: Ракурс


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