Шторм у Криму залишив без питної води 20 тис. жителів

Потоп у Криму. Фото: ТАСС

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Близько 20 тис. жителів східної частини окупованого Криму залишилися без питної води.

У скрутне становище кримчан поставили повені, які призвели до підтоплень насосних станцій у міському окрузі Керч, Ленінському та Кіровському районах. Наразі представники окупаційної влади намагаються відновити електропостачання, а питну воду возять у постраждалі райони. Про це 17 червня повідомляє ТАСС із посиланням на МНС по регіону

О 13.00 надійшла інформація про обмеження водопостачання у зв’язку з підтопленням насосних станцій у міському окрузі Керч, Ленінському та Кіровському районах. Під відключення потрапило близько 20 тис. осіб, з них 3 тис. 700 дітей, — йдеться в повідомленні.

У Керчі окупанти почали евакуйовувати цивільних, людей відправляють в пункти тимчасового розміщення. Самопроголошене керівництво Криму заявляє, що до ліквідації наслідків негоди залучили 285 осіб та 54 одиниці техніки.

Нагадаємо, потоп в окупованому Криму виник після проливних дощів, оскільки в східних районах випало майже дві місячні норми дощу — 822 мм. У Керчі дощем залило центральні вулиці, що унеможливило проїзд. Також підтопило будинки і міську лікарню. Вода місцями піднялася до рівня другого поверху. Мешканці змушені пересуватися на човнах.

Джерела: ТАСС