Перемогу України на Євро 2020 прокоментував Шевченко

Євро 2020. Фото: sector.depo.uа

https://racurs.ua/ua/n156297-peremogu-ukrayiny-na-ievro-2020-prokomentuvav-shevchenko-video.html

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Перемогу України над Північною Македонією в другому турі Євро 2020 прокоментував головний тренер української збірної Андрій Шевченко.

В першу чергу хочу привітати вболівальників з першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку і всім, хто приїхав на стадіон і хто вболівав в Києві. У роздягальню нам ще подзвонив президент Володимир Зеленський — привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас, — сказав він на прес-конференції після завершення матчу.

Шевченко зазначив, що гра була емоційною і «хотілося, щоб вона швидше закінчилася». На його думку, українські футболісти довели матч до кінця дуже впевнено.

В принципі команда провела два хороших тайми, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Коли не забиваєш моменти, пенальті… Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено, — прокоментував тренер збірної України.

Також він сказав, що команда перебуває у чудовій формі, а попереду на футболістів чекає важка гра з дуже непростим суперником.

Те, що ми граємо в атаку, — добре, але якби ми реалізовували все, що створюємо. Команда цікаво грає. Все одно нам потрібно знаходити баланс. Треба відновитися, відпочити й готуватися, — підсумував Шевченко.

З першою перемогою на Євро 2020 українських футболістів привітав президент Володимир Зеленський.