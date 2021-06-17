Победу Украины на Евро 2020 прокомментировал Шевченко

Евро 2020. Фото: sector.depo.uа

https://racurs.ua/n156297-pobedu-ukrainy-na-evro-2020-prokommentiroval-shevchenko.html

Ракурс

Победу Украины над Северной Македонией во втором туре Евро 2020 прокомментировал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на турнире. Спасибо за поддержку всем, кто приехал на стадион, и всем, кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Зеленский — поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас, — сказал он на пресс-конференции после окончания матча.

Шевченко отметил, что игра была эмоциональной и «хотелось, чтобы она быстрее закончилась». По его мнению, украинские футболисты довели матч до конца очень уверенно.

В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваешь моменты, пенальти … Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно, — прокомментировал тренер сборной Украины.

Также он сказал, что команда находится в прекрасной форме, а впереди футболистов ждет тяжелая игра с очень непростым соперником.

То, что мы играем в атаку, — хорошо, но если бы мы реализовали все, что создаем. Команда интересно играет. Все равно нам нужно находить баланс. Надо восстановиться, отдохнуть и готовиться, — подытожил Шевченко.

С первой победой на Евро 2020 украинских футболистов поздравил президент Владимир Зеленский.